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Комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила итоги общегородского опроса
16 октябрь 2019 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению на заседании 16 октября 2019 года утвердила итоги опроса о месте строительства собора святой Екатерины.
Как говорится в сообщении на сайте администрации города, избирательная комиссия направила протокол опроса граждан в представительный орган муниципалитета и главе Екатеринбурга. Документ опубликован в издании «Екатеринбургский вестник».
На следующей неделе результаты опроса о месте строительства собора святой Екатерины должна утвердить гордума в целом. Ожидается, что на заседании представители администрации Екатеринбурга расскажут, в какие сроки может быть построен храм и что для этого нужно будет сделать муниципальным властям.
По результатам опроса, прошедшего 13 октября 2019 года, для строительства храма выбрана площадка бывшего Приборостроительного завода. За этот вариант проголосовало 57% участников опроса.
Как говорится в сообщении на сайте администрации города, избирательная комиссия направила протокол опроса граждан в представительный орган муниципалитета и главе Екатеринбурга. Документ опубликован в издании «Екатеринбургский вестник».
На следующей неделе результаты опроса о месте строительства собора святой Екатерины должна утвердить гордума в целом. Ожидается, что на заседании представители администрации Екатеринбурга расскажут, в какие сроки может быть построен храм и что для этого нужно будет сделать муниципальным властям.
По результатам опроса, прошедшего 13 октября 2019 года, для строительства храма выбрана площадка бывшего Приборостроительного завода. За этот вариант проголосовало 57% участников опроса.
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