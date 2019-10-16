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В Екатеринбурге начала работу Международная специализированная выставка «Дорога 2019»

16 октябрь 2019 (13:05)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в МВЦ «Екатеринбург — Экспо» в рамках Международной специализированной выставки «Дорога 2019». Согласно официальным данным, оно будет посвящено реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Планируется, что глава кабинета министров также осмотрит укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и примет участие в церемонии открытия аналогичного центра в Новосибирске по видеоконференции. Кроме того, запланирована двухсторонняя встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В работе выставки примет участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Международная специализированная выставка «Дорога 2019» проходит с 16 по 18 октября. Организаторами мероприятия выступили Федеральное дорожное агентство совместно с главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

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