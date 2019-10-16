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В Екатеринбурге с начала текущего года ликвидировали 175 свалок

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. ЕМУП «Спецавтобаза» с начала текущего года ликвидировало 175 свалок. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассказала и. о. директора предприятия Наталья Зубова.



«С начала года в адрес регоператора поступило 204 заявки, убрано 175 свалок и еще три ликвидируют в ближайшие дни. В отношении 20 заявлений информация не подтвердилась, а одно из обследованных мест не является твердыми коммунальными отходами», — цитирует пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза» слова Натальи Зубовой.



Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина в своем докладе также уточнила, что с начала года на полигоны было вывезено 18 тыс. 400 кубометров мусора, который находился на несанкционированных свалках. Она подчеркнула, что эта работа продолжается.

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