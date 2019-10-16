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МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%

Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%. При этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%, сообщает «Прайм» со ссылкой на октябрьский доклад организации по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).



Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).



Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр цен на нефть, отмечается в докладе.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:07</span><br /><strong>МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%. При этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%, сообщает «Прайм» со ссылкой на октябрьский доклад организации по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090634-mvf-ponizil-prognoz-po-rostu-vvp-rossii-na-2019-god-do-11.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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