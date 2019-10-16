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Российские банки стали чаще выдавать кредитки с лимитом более 100 тыс. рублей
16 октябрь 2019 (12:06)
УрБК, Москва, 16.10.2019. Российские банки существенно нарастили выдачу кредитных карт с лимитом более 100 тыс. руб. Их доля по итогам 9 месяцев 2019 года уже достигла 25% от общего числа новых кредиток, что вдвое больше показателя 2014 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
«Нынешний год в части рынка кредитных карт ознаменовался тем, что крайне существенно выросла доля кредитных карт с лимитом более 100 тыс. руб. Так, если в 2014 году доля таких карт в общем объеме эмиссии составляла 12%, то в 2019 году — уже 25% при том, что основной рост как раз и произошел только в 2019 году», — отмечают в бюро.
В 2018 году доля кредитных карт с лимитом более 100 тыс. руб. составляла 17%.
Выросла также и доля новых кредиток с лимитом 50-75 тыс. руб. до 14% по итогам 9 месяцев 2019 года с 13% 2018 года. За три квартала 2019 года рост показала и доля карт с лимитом 75-100 тыс. руб. — на один процентный пункт, до 13%.
Обратной стороной данного роста явилось снижение доли карт с небольшими лимитами. Так, доля выдачи кредитных карт с лимитом 10-25 тыс. руб. в январе-сентябре сократилась на 7 процентных пунктов — до 13%, а доля кредиток с лимитом 25-50 тыс. руб. — на 3 процентных пункта, до 21%.
Доля карт с минимальным кредитным лимитом до 10 тыс. руб. по итогам трех кварталов составила 14%, не изменившись по сравнению с уровнем 2018 года.
«Скорее всего, до конца 2019 года следует ожидать сохранения текущей тенденции: доля кредитных карт с высокими лимитами — более 100 тыс. руб. — сохранится на текущем высоком уровне. Связано это будет как с получением потребителями кредитных карт по ранее принятым решениям, до вступления требований регулятора по ограничению долговой нагрузки, так и с новыми выдачами карт в преддверии нового года, когда банки стараются удовлетворить повышенный спрос на заемные средства», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
«Нынешний год в части рынка кредитных карт ознаменовался тем, что крайне существенно выросла доля кредитных карт с лимитом более 100 тыс. руб. Так, если в 2014 году доля таких карт в общем объеме эмиссии составляла 12%, то в 2019 году — уже 25% при том, что основной рост как раз и произошел только в 2019 году», — отмечают в бюро.
В 2018 году доля кредитных карт с лимитом более 100 тыс. руб. составляла 17%.
Выросла также и доля новых кредиток с лимитом 50-75 тыс. руб. до 14% по итогам 9 месяцев 2019 года с 13% 2018 года. За три квартала 2019 года рост показала и доля карт с лимитом 75-100 тыс. руб. — на один процентный пункт, до 13%.
Обратной стороной данного роста явилось снижение доли карт с небольшими лимитами. Так, доля выдачи кредитных карт с лимитом 10-25 тыс. руб. в январе-сентябре сократилась на 7 процентных пунктов — до 13%, а доля кредиток с лимитом 25-50 тыс. руб. — на 3 процентных пункта, до 21%.
Доля карт с минимальным кредитным лимитом до 10 тыс. руб. по итогам трех кварталов составила 14%, не изменившись по сравнению с уровнем 2018 года.
«Скорее всего, до конца 2019 года следует ожидать сохранения текущей тенденции: доля кредитных карт с высокими лимитами — более 100 тыс. руб. — сохранится на текущем высоком уровне. Связано это будет как с получением потребителями кредитных карт по ранее принятым решениям, до вступления требований регулятора по ограничению долговой нагрузки, так и с новыми выдачами карт в преддверии нового года, когда банки стараются удовлетворить повышенный спрос на заемные средства», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
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