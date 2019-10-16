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В Екатеринбурге продолжат проведение опросов по проблемам города

16 октябрь 2019 (11:22)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что опросы станут постоянным механизмом для выявления мнения населения по тем или иным вопросам. Об этом он сообщил в эфире программы «События. Итоги дня» на ОТВ.

«Нам нужно научиться это делать так, чтобы это и времени много не занимало, и чтобы механизм был предельно простым и понятным для горожан. В генплане у нас будет 57 микрорайонов, семь районов, один большой город. В зависимости от вопроса нужно научиться масштабировать этот механизм и на маленький микрорайон, и на весь город в целом», — сказал градоначальник.

По его словам, опросы могут быть как общегородскими, так и локальными. Он не исключил, что один из опросов может быть посвящен месту строительства мусоросортировочных заводов.

Стоит отметить, что 80% зрителей эфира проголосовали за то, чтобы проводить опросы по городским проблемам.

Первый общегородской опрос прошел в Екатеринбурге 13 октября 2019 года. Он был посвящен выбору места строительства собора святой Екатерины. Большинство горожан проголосовало за площадку на месте Приборостроительного завода на улице Горького.

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