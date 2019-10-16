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В Екатеринбурге продолжат проведение опросов по проблемам города

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что опросы станут постоянным механизмом для выявления мнения населения по тем или иным вопросам. Об этом он сообщил в эфире программы «События. Итоги дня» на ОТВ.



«Нам нужно научиться это делать так, чтобы это и времени много не занимало, и чтобы механизм был предельно простым и понятным для горожан. В генплане у нас будет 57 микрорайонов, семь районов, один большой город. В зависимости от вопроса нужно научиться масштабировать этот механизм и на маленький микрорайон, и на весь город в целом», — сказал градоначальник.



По его словам, опросы могут быть как общегородскими, так и локальными. Он не исключил, что один из опросов может быть посвящен месту строительства мусоросортировочных заводов.



Стоит отметить, что 80% зрителей эфира проголосовали за то, чтобы проводить опросы по городским проблемам.



Первый общегородской опрос прошел в Екатеринбурге 13 октября 2019 года. Он был посвящен выбору места строительства собора святой Екатерины. Большинство горожан проголосовало за площадку на месте Приборостроительного завода на улице Горького.

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