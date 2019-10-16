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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы и обратно

16 октябрь 2019 (11:06)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 22 декабря открывает новый прямой рейс Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург.

По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, вылеты из столицы Урала будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, из Алматы — по понедельникам и субботам. Продолжительность полета составит 3 часа.

Стоимость билета — от 8 тыс. 808 руб. в одну сторону и 15 тыс. 481 руб. — туда-обратно. Билеты уже в продаже на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.

«Кроме того, при покупке авиабилетов можно сэкономить. Для этого нужно вступить в программу «Крылья» и получить приветственный бонус 500 руб., использующийся в качестве скидки», — говорится в сообщении авиакомпании.

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