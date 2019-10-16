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Увеличение охраняемых природных территорий в Екатеринбурге вынесли на рассмотрение в гордуму
16 октябрь 2019 (10:48)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. На заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 15 октября 2019 года депутаты решили поддержать инициативу главы города Александра Высокинского об увеличении особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.
На сегодняшний день в столице Урала создано самое большое ООПТ местного значения среди всех городов Свердловской области, а именно — 16 единиц общей площадью 138,2 га.
«Режим особой охраны запрещает капитальное строительство на земельных участках. Статус особо охраняемой природной территории позволяет сохранить комфортные условия проживания. Скверы и парки представляют собой уникальные архитектурно-природные ландшафты. Кроме того, эти объекты являются украшением нашего города и одними из любимых мест отдыха населения. Добавлю, что стратегический план развития Екатеринбурга до 2035 года предусматривает увеличение количества ООПТ до 40», — сказала Екатерина Мурзина.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с инициативой наделить скверы города особым статусом, запрещающим любое капитальное строительство на их территории. В частности, речь идет о сквере имени Джавахарлала Неру, сквере по улице Клары Цеткин, а также сквера ЮНЕСКО.
На сегодняшний день в столице Урала создано самое большое ООПТ местного значения среди всех городов Свердловской области, а именно — 16 единиц общей площадью 138,2 га.
«Режим особой охраны запрещает капитальное строительство на земельных участках. Статус особо охраняемой природной территории позволяет сохранить комфортные условия проживания. Скверы и парки представляют собой уникальные архитектурно-природные ландшафты. Кроме того, эти объекты являются украшением нашего города и одними из любимых мест отдыха населения. Добавлю, что стратегический план развития Екатеринбурга до 2035 года предусматривает увеличение количества ООПТ до 40», — сказала Екатерина Мурзина.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с инициативой наделить скверы города особым статусом, запрещающим любое капитальное строительство на их территории. В частности, речь идет о сквере имени Джавахарлала Неру, сквере по улице Клары Цеткин, а также сквера ЮНЕСКО.
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