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Увеличение охраняемых природных территорий в Екатеринбурге вынесли на рассмотрение в гордуму





На сегодняшний день в столице Урала создано самое большое ООПТ местного значения среди всех городов Свердловской области, а именно — 16 единиц общей площадью 138,2 га.



«Режим особой охраны запрещает капитальное строительство на земельных участках. Статус особо охраняемой природной территории позволяет сохранить комфортные условия проживания. Скверы и парки представляют собой уникальные архитектурно-природные ландшафты. Кроме того, эти объекты являются украшением нашего города и одними из любимых мест отдыха населения. Добавлю, что стратегический план развития Екатеринбурга до 2035 года предусматривает увеличение количества ООПТ до 40», — сказала Екатерина Мурзина.



Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. На заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 15 октября 2019 года депутаты решили поддержать инициативу главы города Александра Высокинского об увеличении особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.На сегодняшний день в столице Урала создано самое большое ООПТ местного значения среди всех городов Свердловской области, а именно — 16 единиц общей площадью 138,2 га.«Режим особой охраны запрещает капитальное строительство на земельных участках. Статус особо охраняемой природной территории позволяет сохранить комфортные условия проживания. Скверы и парки представляют собой уникальные архитектурно-природные ландшафты. Кроме того, эти объекты являются украшением нашего города и одними из любимых мест отдыха населения. Добавлю, что стратегический план развития Екатеринбурга до 2035 года предусматривает увеличение количества ООПТ до 40», — сказала Екатерина Мурзина.Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с инициативой наделить скверы города особым статусом, запрещающим любое капитальное строительство на их территории. В частности, речь идет о сквере имени Джавахарлала Неру, сквере по улице Клары Цеткин, а также сквера ЮНЕСКО.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:48</span><br /><strong>Увеличение охраняемых природных территорий в Екатеринбурге вынесли на рассмотрение в гордуму</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. На заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 15 октября 2019 года депутаты решили поддержать инициативу главы города Александра Высокинского об увеличении особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090629-uvelichenie-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriy-v-ekaterinburge-vynesli-na-rassmotrenie-v-gordumu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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