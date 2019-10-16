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МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%
16 октябрь 2019 (09:44)
УрБК, Москва, 16.10.2019. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%. При этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%, сообщает «Прайм» со ссылкой на октябрьский доклад организации по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).
Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр цен на нефть, отмечается в докладе.
Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).
Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр цен на нефть, отмечается в докладе.
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