Новости дня

Челябинская прокуратура выявила нарушения экологического законодательства на комбинате «Магнезит»

УрБК, Челябинск, 16.10.2019. Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения обязательных экологических требований на ООО «Группа «Магнезит». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«В 2018 году на 23 источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проверки эффективности работы установок очистки газа на соответствие параметров проектным показателям проведены с нарушением периодичности, установленной правилами эксплуатации установок очистки газа. Предприятие не осуществляет не реже двух раз в год проверку показателей работы газоочистных установок, включая проведение лабораторных измерений», — говорится в сообщении.



По результатам проверки в отношении юридического лица — ООО «Группа «Магнезит» — возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ. Гендиректору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:27</span><br /><strong>Челябинская прокуратура выявила нарушения экологического законодательства на комбинате «Магнезит»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 16.10.2019. Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения обязательных экологических требований на ООО «Группа «Магнезит». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090625-chelyabinskaya-prokuratura-vyyavila-narusheniya-ekologicheskogo-zakonodatelstva-na-kombinate-magnezit.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: