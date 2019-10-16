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Челябинская прокуратура выявила нарушения экологического законодательства на комбинате «Магнезит»
16 октябрь 2019 (09:27)
УрБК, Челябинск, 16.10.2019. Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения обязательных экологических требований на ООО «Группа «Магнезит». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В 2018 году на 23 источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проверки эффективности работы установок очистки газа на соответствие параметров проектным показателям проведены с нарушением периодичности, установленной правилами эксплуатации установок очистки газа. Предприятие не осуществляет не реже двух раз в год проверку показателей работы газоочистных установок, включая проведение лабораторных измерений», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении юридического лица — ООО «Группа «Магнезит» — возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ. Гендиректору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.
«В 2018 году на 23 источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проверки эффективности работы установок очистки газа на соответствие параметров проектным показателям проведены с нарушением периодичности, установленной правилами эксплуатации установок очистки газа. Предприятие не осуществляет не реже двух раз в год проверку показателей работы газоочистных установок, включая проведение лабораторных измерений», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении юридического лица — ООО «Группа «Магнезит» — возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ. Гендиректору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.
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