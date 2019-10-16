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Челябинская прокуратура выявила нарушения экологического законодательства на комбинате «Магнезит»

16 октябрь 2019 (09:27)

УрБК, Челябинск, 16.10.2019. Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения обязательных экологических требований на ООО «Группа «Магнезит». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В 2018 году на 23 источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проверки эффективности работы установок очистки газа на соответствие параметров проектным показателям проведены с нарушением периодичности, установленной правилами эксплуатации установок очистки газа. Предприятие не осуществляет не реже двух раз в год проверку показателей работы газоочистных установок, включая проведение лабораторных измерений», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении юридического лица — ООО «Группа «Магнезит» — возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ. Гендиректору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

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