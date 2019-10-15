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Группа ЧТПЗ заключила соглашения о сотрудничестве с промышленными холдингами Саудовской Аравии

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию Группа ЧТПЗ заключила соглашения о сотрудничестве с крупными промышленными холдингами Королевства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Подписание документов состоялось на площадке Российского фонда прямых инвестиций.



«Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписано между Группой ЧТПЗ и компанией Lamar Saudi United Holding Company. Подписи под документом поставили председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров и президент саудовской компании доктор Лина Нардин», — говорится в сообщении.



В рамках соглашения стороны будут определять условия и объемы поставок продукции компаниям ближневосточного региона, создание совместного предприятия и возможность локализации производства в Королевстве.



«Группа ЧТПЗ заинтересована в развитии сотрудничества с крупнейшими промышленными холдингами Саудовской Аравии. Компания имеет успешный опыт работы на рынке Ближневосточного региона в области поставок бесшовных труб. Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить существующие коммерческие связи и расширить присутствие Группы ЧТПЗ на данном рынке», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



Поставка трубной продукции Группы ЧТПЗ будет осуществляться компаниям королевства, работающим в сфере добычи нефти и газа, нефтепереработки, химической промышленности, энергетики, очистки воды и атомной промышленности. Одна из них — Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, с которой также в ходе мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании. Со стороны ПАО «ЧТПЗ» соглашение подписал генеральный директор Борис Коваленков.



Группа ЧТПЗ поставляет продукцию более чем в 50 стран мира. В 2019 году компания увеличила поставки на зарубежные рынки на 10%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ заключила соглашения о сотрудничестве с промышленными холдингами Саудовской Аравии</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию Группа ЧТПЗ заключила соглашения о сотрудничестве с крупными промышленными холдингами Королевства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090622-gruppa-chtpz-zaklyuchila-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-promyshlennymi-holdingami-saudovskoy-aravii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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