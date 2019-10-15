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Группа ЧТПЗ заключила соглашения о сотрудничестве с промышленными холдингами Саудовской Аравии
15 октябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию Группа ЧТПЗ заключила соглашения о сотрудничестве с крупными промышленными холдингами Королевства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Подписание документов состоялось на площадке Российского фонда прямых инвестиций.
«Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписано между Группой ЧТПЗ и компанией Lamar Saudi United Holding Company. Подписи под документом поставили председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров и президент саудовской компании доктор Лина Нардин», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения стороны будут определять условия и объемы поставок продукции компаниям ближневосточного региона, создание совместного предприятия и возможность локализации производства в Королевстве.
«Группа ЧТПЗ заинтересована в развитии сотрудничества с крупнейшими промышленными холдингами Саудовской Аравии. Компания имеет успешный опыт работы на рынке Ближневосточного региона в области поставок бесшовных труб. Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить существующие коммерческие связи и расширить присутствие Группы ЧТПЗ на данном рынке», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
Поставка трубной продукции Группы ЧТПЗ будет осуществляться компаниям королевства, работающим в сфере добычи нефти и газа, нефтепереработки, химической промышленности, энергетики, очистки воды и атомной промышленности. Одна из них — Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, с которой также в ходе мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании. Со стороны ПАО «ЧТПЗ» соглашение подписал генеральный директор Борис Коваленков.
Группа ЧТПЗ поставляет продукцию более чем в 50 стран мира. В 2019 году компания увеличила поставки на зарубежные рынки на 10%.
Подписание документов состоялось на площадке Российского фонда прямых инвестиций.
«Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписано между Группой ЧТПЗ и компанией Lamar Saudi United Holding Company. Подписи под документом поставили председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров и президент саудовской компании доктор Лина Нардин», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения стороны будут определять условия и объемы поставок продукции компаниям ближневосточного региона, создание совместного предприятия и возможность локализации производства в Королевстве.
«Группа ЧТПЗ заинтересована в развитии сотрудничества с крупнейшими промышленными холдингами Саудовской Аравии. Компания имеет успешный опыт работы на рынке Ближневосточного региона в области поставок бесшовных труб. Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить существующие коммерческие связи и расширить присутствие Группы ЧТПЗ на данном рынке», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
Поставка трубной продукции Группы ЧТПЗ будет осуществляться компаниям королевства, работающим в сфере добычи нефти и газа, нефтепереработки, химической промышленности, энергетики, очистки воды и атомной промышленности. Одна из них — Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, с которой также в ходе мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании. Со стороны ПАО «ЧТПЗ» соглашение подписал генеральный директор Борис Коваленков.
Группа ЧТПЗ поставляет продукцию более чем в 50 стран мира. В 2019 году компания увеличила поставки на зарубежные рынки на 10%.
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