Новости дня
Расходы российской семьи за неделю снизились в среднем до 4,1 тыс. рублей
15 октябрь 2019 (17:54)
УрБК, Москва, 15.10.2019. Расходы российской семьи с 7 по 13 октября 2019 года в среднем составили 4 тыс. 148 руб., что на 2% меньше, чем неделей ранее. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные холдинга «Ромир».
«С 7 по 13 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 86 руб. меньше, чем неделей ранее», — говорится в исследовании. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы за отчетную неделю оказались ниже на 293 руб. (на 6,6%).
Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.
«С 7 по 13 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 86 руб. меньше, чем неделей ранее», — говорится в исследовании. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы за отчетную неделю оказались ниже на 293 руб. (на 6,6%).
Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Повседневные траты россиян уменьшились в сентябре на 3,6%
- Повседневные расходы россиян увеличились за неделю на 3,4%
- Средние расходы россиян за последнюю неделю выросли на 1,1%
- Средние расходы россиян за последнюю неделю выросли на 3,3%
- В апреле повседневные расходы россиян стали меньше на 7,7%