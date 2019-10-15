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Расходы российской семьи за неделю снизились в среднем до 4,1 тыс. рублей

УрБК, Москва, 15.10.2019. Расходы российской семьи с 7 по 13 октября 2019 года в среднем составили 4 тыс. 148 руб., что на 2% меньше, чем неделей ранее. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные холдинга «Ромир».



«С 7 по 13 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 86 руб. меньше, чем неделей ранее», — говорится в исследовании. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы за отчетную неделю оказались ниже на 293 руб. (на 6,6%).



Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.

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