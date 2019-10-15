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В Екатеринбурге завершили ремонт дорог на всех запланированных участках

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили ремонт на всех запланированных участках. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«С января по сентябрь отремонтировано 17 участков автомобильных дорог. Общая площадь составила 655 тыс. кв. м. Это 5% от общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием в Екатеринбурге. На текущий год на эти цели было выделено 916 млн руб. Софинансирование из местного бюджета составило 5% от суммы», — сказал исполняющий обязанности председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.



Также в этом году было обновлено 40 светофоров. После реконструкции появились консоли, которые улучшают видимость сигналов регулирования, пешеходные секции для регулирования движения, заменены старые светофорные стойки, требующие ежегодной окраски, а также изношенные кабельные линии и дорожные знаки. В следующем году планируется отремонтировать 59 светофорных объектов.



В следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Екатеринбурге обновят 18 участков. Список был сформирован исходя из обращений граждан, а также службы ГИБДД и дорожно-эксплуатационных управлений. Перечень участков автомобильных дорог будет размещен на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

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