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Потери России от дедолларизации за год составили почти 8 млрд долл. США
15 октябрь 2019 (17:24)
УрБК, Москва, 15.10.2019. Первый год эксперимента, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным, по сокращению доллара США в золотовалютных резервах стоил России порядка 7,7 млрд долл. США потенциальной прибыли. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, ЦБ делал вложения в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил укрепление доллара США на 6,5%. Если бы российский регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, которые в целом составляли порядка 531 млрд долл. США, то к марту текущего года рост составил бы 3,8%.
«Это экономическая стоимость решения геополитических проблем. Пока сложно судить, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция», — сказала заместитель главного экономиста Института международной экономики в Вашингтоне Элина Рыбакова.
В отчете регулятора с марта 2018 года по март 2019 года говорится, что резервы в долл. США сократились с 43,7% до 23,6%, а доля евро выросла с 22,2% до 30,3%, юаней — с 5% до 14,2%.
Как отмечает агентство, ЦБ делал вложения в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил укрепление доллара США на 6,5%. Если бы российский регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, которые в целом составляли порядка 531 млрд долл. США, то к марту текущего года рост составил бы 3,8%.
«Это экономическая стоимость решения геополитических проблем. Пока сложно судить, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция», — сказала заместитель главного экономиста Института международной экономики в Вашингтоне Элина Рыбакова.
В отчете регулятора с марта 2018 года по март 2019 года говорится, что резервы в долл. США сократились с 43,7% до 23,6%, а доля евро выросла с 22,2% до 30,3%, юаней — с 5% до 14,2%.
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