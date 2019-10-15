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В квалификационной коллегии судей Свердловской области сменился представитель президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Президент РФ Владимир Путин 14 октября 2019 года освободил от обязанностей представителя президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области Данилу Трубинова и назначил своим представителем Михаила Кагана. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Ряд судей покинет область и перейдет на работу во вновь созданные апелляционные и кассационные суды. Елена Гилязова, работавшая судьей судебной коллегии по уголовным делам II инстанции, назначена судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Судьей Седьмого кассационного суда общей юрисдикции назначена Александра Груднова, работавшая судьей Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. В Третий апелляционный суд назначен судья судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда Дмитрий Гылкэ.



Согласно указу президента, судьями Свердловского областного суда на неограниченный срок полномочий назначены Екатерина Абрашкина и Виктория Кочнева. Судьей Белоярского районного суда назначена Татьяна Пархоменко, судьями Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга — Екатерина Гейгер, Анастасия Кузнецова и Анна Щелконогова. Судьей Верхнепышминского городского суда назначена Ольга Карасева, в Ленинский районный суд Екатеринбурга — Анастасия Пономарева. Судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга стала Наталья Оленева. В Серовский районный суд назначена Ольга Петухова, а судьей Туринского районного суда — Сергей Смирнов.



Этим же указом на 6-летний срок полномочий председателем Верхнепышминского городского суда назначена Людмила Дробышева, заместителем председателя Краснотурьинского городского суда — Ирина Горобец, заместителем председателя Ленинского районного суда Екатеринбурга назначен Александр Тараненко, а заместителем председателя Октябрьского районного суда Екатеринбурга — Любовь Лукичева.

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