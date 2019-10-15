Фестиваль «Кстати»: на острие науки

Фотография предоставлена Информационным центром по атомной энергии

Фотография предоставлена Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭС

В Екатеринбурге с 9 по 13 октября 2019 года состоялся III Фестиваль науки «Кстати», организованный Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» и администрации уральской столицы. По уже сложившейся традиции мероприятие объединило популяризаторов науки, ученых и горожан. В этом году фестиваль представил множество форматов: лекции, семинары, мастер-классы, кинопоказы, дискуссии, научные шоу.Официальное открытие фестиваля «Кстати» прошло в Международном центре искусств «Главный проспект». Темой его стала трансформация — процесс изменений, которому подвержено все — человек, культура, сама вселенная.Насыщенная пятидневная программа фестиваля науки «Кстати» включила в себя более 35 мероприятий: открытые лекции, научно-популярные ток-шоу, экскурсии, квест и кинохакатон. Они прошли на 20 площадках Екатеринбурга и Верхней Пышмы — в галереях и барах, вузах и музеях, школах и торговых центрах. Все мероприятия были бесплатны для посетителей.«Я горжусь тем, что фестиваль проходит в Екатеринбурге уже в третий раз, а наше партнерство расширяется. В этом году шесть школьных площадок принимают у себя экспертов «Кстати», — отметила начальник Управления образования администрации города Екатерина Сибирцева.Экспертами фестиваля стали физик и блогер Дмитрий Побединский, биоинформатики Михаил Гельфанд и Андрей Афанасьев, антрополог Елена Сударикова, популяризатор космонавтики Александр Хохлов, археолог Александр Митряков, петербургская терменвоксистка Александра Романова, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун, астрофизик Юрий Ковалев и другие.Впервые в этом году екатеринбуржцам был предложен новый формат — «КСТАТИ в баре». Одновременно в шести барах города прошли 11 научно-популярных лекций.«Фестиваль стал ярким и запоминающимся событием не только для школьников и студентов, но и для взрослых. Жалели только об одном — что невозможно посетить все площадки и послушать каждого спикера: иногда не хватало времени, иногда — свободных мест. С каждым годом программа становится все более интересной и разнообразной, появляются новые форматы. Большое спасибо организаторам», — прокомментировала жительница Екатеринбурга Алена Нечаева.В ходе фестиваля состоялся также ознакомительный тур на Белоярскую АЭС для ученых и экспертов, а также представителей региональных СМИ. Об истории предприятия, его технологиях и инновационных прорывах рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Илья Филин. Также гости осмотрели реакторное отделение, блочный пункт управления и машинный зал энергоблока № 4 с новейшим реактором БН-800, узнали о системах контроля эксплуатации энергоблоков АЭС и их безопасности.«Я впервые побывал на атомной станции. Я физик по образованию и представляю, как обеспечивается безопасность АЭС, поэтому не чувствую какого-либо страха. Интересно, что здесь такие меры защиты, что нужно пройти в хорошем смысле «семь кругов ада», чтобы попасть в центральный (реакторный) зал или выйти из него — тут всё на высшем уровне. Чувствуешь себя полностью в безопасности, даже если бы не разбирался, что такое ионизирующее излучение. Заметил много полезных «мелочей»: дозиметры, которые нам выдают, трубы разных цветов (каждый цвет соответствует своей системе), различающийся цвет стен в зоне контролируемого и зоне свободного доступа. Такие детали повышают удобство работы персонала и безопасность станции», — поделился впечатлениями автор научно-популярного канала на Youtube «Физика Побединского» Дмитрий Побединский.Эксперты отмечают, что важная особенность фестиваля науки «Кстати» в том, что он рассчитан на самую широкую аудиторию. Мероприятие не только позволяет узнать о достижениях и открытиях в самых разных областях знаний, но также помогает школьникам выбрать свою будущую профессию и сформировать в уральской столице новое поколение людей науки.