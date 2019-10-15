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В Екатеринбурге суд взыскал с фонда содействия капремонту более 600 тыс. руб. за некачественную работу субподрядчика
15 октябрь 2019 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Екатеринбурге суд взыскал более 600 тыс. руб. с Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В мае 2017 года в доме на ул. Грибоедова в Екатеринбурге проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения. Договор подряда был заключен между Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и ООО «Мегаполис», субподрядчиком выступило ООО «Уральский ремонтно-строительный центр». Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту осуществляло ООО «Вест».
В октябре 2017 года в одной из квартир ремонтируемого дома произошел пожар. Жительница дома подала иск к Региональному фонду и ООО «Нижнеисетская управляющая компания» о возмещении ущерба. Истец просила взыскать в равных долях с ответчиков убытки, причиненные пожаром, стоимость поврежденного имущества, расходы на заключение эксперта, почтовые расходы, на оплату услуг представителя и компенсацию морального вреда.
Судебная коллегия пришла к выводу, что причиной возникновения пожара в квартире истца явилась течь из межэтажного перекрытия в районе нахождения стояка отопления в вышерасположенной квартире и попадания воды на работающий телевизор. Было установлено, что единственным надлежащим ответчиком по делу является Региональный фонд.
Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга в удовлетворении заявленных исковых требований было отказано в полном объеме. Гражданка не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что в материалах дела имеются доказательства некачественного проведения работ.
Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Принятым по делу новым решением исковые требования гражданки удовлетворены частично, без компенсации морального ущерба. С Регионального фонда в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 583 тыс. 879 руб., а также расходы по оплате заключения специалиста — 10 тыс. 100 руб., почтовые расходы — 214 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя — 20 тыс. руб.
В мае 2017 года в доме на ул. Грибоедова в Екатеринбурге проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения. Договор подряда был заключен между Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и ООО «Мегаполис», субподрядчиком выступило ООО «Уральский ремонтно-строительный центр». Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту осуществляло ООО «Вест».
В октябре 2017 года в одной из квартир ремонтируемого дома произошел пожар. Жительница дома подала иск к Региональному фонду и ООО «Нижнеисетская управляющая компания» о возмещении ущерба. Истец просила взыскать в равных долях с ответчиков убытки, причиненные пожаром, стоимость поврежденного имущества, расходы на заключение эксперта, почтовые расходы, на оплату услуг представителя и компенсацию морального вреда.
Судебная коллегия пришла к выводу, что причиной возникновения пожара в квартире истца явилась течь из межэтажного перекрытия в районе нахождения стояка отопления в вышерасположенной квартире и попадания воды на работающий телевизор. Было установлено, что единственным надлежащим ответчиком по делу является Региональный фонд.
Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга в удовлетворении заявленных исковых требований было отказано в полном объеме. Гражданка не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что в материалах дела имеются доказательства некачественного проведения работ.
Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Принятым по делу новым решением исковые требования гражданки удовлетворены частично, без компенсации морального ущерба. С Регионального фонда в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 583 тыс. 879 руб., а также расходы по оплате заключения специалиста — 10 тыс. 100 руб., почтовые расходы — 214 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя — 20 тыс. руб.
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