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Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 8 коп.

15 октябрь 2019 (14:23)

УрБК, Москва, 15.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 11 коп. до 64,25 руб., евро — на 8 коп. до 70,85 руб.

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