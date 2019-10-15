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Банк «НЕЙВА» стал площадкой для съемок нового ситком-шоу «Уральских Пельменей»

15 октябрь 2019 (13:05)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Банк «НЕЙВА» стал площадкой для съемок одной из серий нового ситком-шоу «Уральских Пельменей», сообщает пресс-служба кредитной организации.

В серии обыгрывается ограбление банка. В съемках (съемочная группа и актеры) приняли участие Данила Пятков, Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица.

Как отметил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов, предложение о съемках от «Уральских Пельменей» поступило неожиданно и было принято сразу же.

«Мы всегда за что-то новое. За 10 лет существования мы еще ни разу не участвовали в развлекательных телепроектах. К тому же мы очень любим «Уральских Пельменей», мы большие поклонники творчества этой команды», — отметил П. Ефремов.

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