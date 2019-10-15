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ЕВРАЗ выделил 10 млн рублей на капитальное обновление дамбы в Междуреченске
15 октябрь 2019 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) направила 10 млн руб. на капитальное обновление дамбы Западного района в Междуреченске. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия.
Благоустройство территории проводилось в рамках программы «ЕВРАЗ — городу». Работы начались весной этого года. 11 октября состоялось открытие обновленной дамбы.
«Все работы по планированию и реализации проекта вела администрация Междуреченского городского округа. Благоустроено 2,7 км дамбы. Впервые здесь уложен асфальт, выполнено освещение, обустроены две смотровые площадки на реку Уса, установлены скамейки. К реке ведут удобные лестничные марши, для маломобильных горожан предусмотрены пандусы. На прилегающей территории появились авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, открыта первая в городе площадка для выгула собак», — говорится в сообщении.
«В Междуреченске создано еще одно замечательное место для отдыха горожан. Реализация таких проектов невозможна без тесного сотрудничества городской власти и бизнеса. От этого выигрывают все. Город становится краше. Жители Западного района, среди которых есть и наши работники, теперь могут прогуливаться по новой набережной с комфортом», — отметил директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.
Благоустройство территории проводилось в рамках программы «ЕВРАЗ — городу». Работы начались весной этого года. 11 октября состоялось открытие обновленной дамбы.
«Все работы по планированию и реализации проекта вела администрация Междуреченского городского округа. Благоустроено 2,7 км дамбы. Впервые здесь уложен асфальт, выполнено освещение, обустроены две смотровые площадки на реку Уса, установлены скамейки. К реке ведут удобные лестничные марши, для маломобильных горожан предусмотрены пандусы. На прилегающей территории появились авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, открыта первая в городе площадка для выгула собак», — говорится в сообщении.
«В Междуреченске создано еще одно замечательное место для отдыха горожан. Реализация таких проектов невозможна без тесного сотрудничества городской власти и бизнеса. От этого выигрывают все. Город становится краше. Жители Западного района, среди которых есть и наши работники, теперь могут прогуливаться по новой набережной с комфортом», — отметил директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.
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