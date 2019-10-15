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Жителей Екатеринбурга призывают участвовать в общественных обсуждениях генплана развития города до 2035 года

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин призвал горожан участвовать в общественных обсуждениях подготовленной версии генерального плана развития города до 2035 года. Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.



«Принимая во внимание, что генплан является стратегическим документом долгосрочного развития города и практически может быть назван градостроительной конституцией города, а также то, что он затрагивает интересы как простых жителей, так и профессионального строительного сообщества, администрацией города Екатеринбурга принято решение провести в отношении подготовленной версии генерального плана общественные обсуждения», — сказал замглавы.



По его словам, такая мера необходима в первую очередь для сбора предложений и замечаний от горожан, от профессиональных сообществ — застройщиков, урбанистов, экологов, общественников — для последующей всесторонней оценки данного проекта.



Как сообщил Алексей Бирюлин, администрация Екатеринбурга как участник общественных обсуждений за несколько дней изучения проекта уже внесла ряд предложений разработчику документа.



По результатам проведенных общественных обсуждений, с учетом всех поступивших предложений, будет принято решение о том, какие необходимо провести мероприятия по доработке проекта генерального плана для его дальнейшего согласования и направления в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для утверждения.



Проект генерального плана опубликован на официальном портале Екатеринбурга. Он представляет собой порядка 20 документов, отражающих его разделы, а также пояснительную записку, карту функциональных зон и многое другое.



Срок проведения общественных обсуждений — с 1 октября по 29 ноября 2019 года. Для идентификации участникам общественных слушаний — жителям Екатеринбурга — необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации). Для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих сведения. Такие участники имеют право вносить предложения и замечания относительно проекта.

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