Екатеринбург обустраивает 39 дворовых территорий

Вчера, 14 октября 2019 года, в Екатеринбурге состоялся объезд дворовых территорий, на которых осуществляются работы по комплексному благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын и начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.В рамках объезда они посетили новые дворы по ул. Академика Бардина, д. 49, по ул. Первомайской, д. 76, по ул. Луначарского, д. 74 — ул. Шевченко, д. 8 — ул. М. Сибиряка, д. 73 и по пр. Теплоходный, д. 9.В 2019 году в Екатеринбурге ведется благоустройство 39 дворовых территорий. Общая сумма финансирования работ составила около 383 млн руб., из которых почти 14 млн руб. вложили собственники.«Практически во всех дворах работы завершены. В соответствии с нацпроектом в каждом дворе должны быть проведены шесть обязательных работ: установлены урны, скамейки, освещение, покрытие и не менее двух видов дополнительных работ», — сказал замминистра.Первый этап отбора по программе формирования современной городской среды был объявлен в декабре прошлого года. Зимой проходила подготовка проектно-сметной документации и соответствующей экспертизы. Также управляющие компании проводили конкурс на отбор подрядных организаций. Весной по всей области начали обновлять дворы.Жители сами принимают решение об участии в программе, о размере софинансирования и о принятии проекта, который будет создаваться за счет субсидии из бюджета. От них требуется содержать объекты, которые переходят в общедомовую собственность.В каждом дворе в 2019 году минимум 5% вносили собственники на реализацию проекта. Начиная с будущего года ожидается, что будет порядка 20% софинансирования. Как отметил Андрей Кислицын, расходы жителей отражаются в строке «Содержание жилья».По его словам, для некоторых небольших муниципалитетов — это уникальный шанс изменить отношение к своему городу. В них реализуются проекты стоимостью порядка 100 млн руб. Хоть на это и требуется 2-3 года, жители видят изменения.Начиная с 2017 года развивается тенденция по установке игрового оборудования для детей с ограниченными возможностями. Также продолжают устанавливать уличные тренажеры.Программа формирования современной городской среды реализуется с 2017 года. По словам Андрея Кислицына, начинать было достаточно сложно. Свердловская область как регион-донор получила деньги на ее реализацию поздно. Сложности были и с поставкой оборудования.«Вся страна сегодня реализует эту часть национального проекта, соответственно, все заводы загружены, и некоторые элементы, такие как игровые комплексы, ставили уже при снежном покрове. Сейчас уже ребятня успела поиграть и опробовать новое оборудование», — рассказал замминистра.На сегодняшний день на участие в программе на 2020 год получено более 60 заявок. На реализацию в Свердловской области будет направлено более 1 млрд 800 млн руб.В июле этого года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым внес изменения в муниципальную программу «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы». Согласно документу, в 2019 году общее финансирование по программе составило 5 млрд 924 млн 967 тыс. руб. из городского, областного и федерального бюджета.