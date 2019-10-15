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Арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Богдановичской генерирующей компании
15 октябрь 2019 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Богдановичская генерирующая компания» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Заявление о банкротстве подала сама компания. Общая сумма требований кредиторов к предприятию составляет почти 427 млн руб.
Отметим, что ОАО «Богдановичская генерирующая компания» зарегистрировано в Богдановиче по ул. Гагарина, 26а. Предприятие занимается производством, передачей и распределением электроэнергии.
Заявление о банкротстве подала сама компания. Общая сумма требований кредиторов к предприятию составляет почти 427 млн руб.
Отметим, что ОАО «Богдановичская генерирующая компания» зарегистрировано в Богдановиче по ул. Гагарина, 26а. Предприятие занимается производством, передачей и распределением электроэнергии.
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