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Суд оставил в силе решение о банкротстве депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера
14 октябрь 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе судебные акты о завершении процедуры банкротства депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера. Об этом говорится в материалах суда.
«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах.
Отметим, что с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года обратился в суд Россельхозбанк. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.
В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн руб. долга. Это решение было связано с тем, что имущества должника было недостаточно для погашения задолженности. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. По мнению банка, суд не изучил вопросы о наличии у должника дополнительного имущества. Однако Семнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа оставили в силе решение это судебное решение.
«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах.
Отметим, что с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года обратился в суд Россельхозбанк. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.
В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн руб. долга. Это решение было связано с тем, что имущества должника было недостаточно для погашения задолженности. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. По мнению банка, суд не изучил вопросы о наличии у должника дополнительного имущества. Однако Семнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа оставили в силе решение это судебное решение.
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