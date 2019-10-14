Новости дня

Суд оставил в силе решение о банкротстве депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе судебные акты о завершении процедуры банкротства депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера. Об этом говорится в материалах суда.



«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах.



Отметим, что с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года обратился в суд Россельхозбанк. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.



В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн руб. долга. Это решение было связано с тем, что имущества должника было недостаточно для погашения задолженности. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. По мнению банка, суд не изучил вопросы о наличии у должника дополнительного имущества. Однако Семнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа оставили в силе решение это судебное решение.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:03</span><br /><strong>Суд оставил в силе решение о банкротстве депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе судебные акты о завершении процедуры банкротства депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера. Об этом говорится в материалах суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090590-sud-ostavil-v-sile-reshenie-o-bankrotstve-deputata-zaksobraniya-sverdlovskoy-oblasti-ili-gaffnera.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: