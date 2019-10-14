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Российские авиакомпании увеличили перевозки за девять месяцев на 10,7%
14 октябрь 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 14.10.2019. Российские авиакомпании с января по сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличили перевозки на 10,7%. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
С начала года авиакомпании перевезли 98,72 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7%, пассажирооборот увеличился до 247,6 млрд пассажирокилометров (+12,9%).
«По оперативным данным, в сентябре текущего года российские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Пассажирооборот достиг отметки в 31,46 млрд пассажирокилометров, что на 8% больше показателя сентября прошлого года», — говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 3,3 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Авиакомпания S7 обслужила 1,4 млн пассажиров (рост на 15%), «Россия» — 1,3 млн пассажиров (+2%), «Победа» — более 965 тыс. пассажиров (+44%). «Уральскими авиалиниями» в сентябре 2019 воспользовались более 993 тыс. пассажиров (+2%).
С начала года авиакомпании перевезли 98,72 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7%, пассажирооборот увеличился до 247,6 млрд пассажирокилометров (+12,9%).
«По оперативным данным, в сентябре текущего года российские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Пассажирооборот достиг отметки в 31,46 млрд пассажирокилометров, что на 8% больше показателя сентября прошлого года», — говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 3,3 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Авиакомпания S7 обслужила 1,4 млн пассажиров (рост на 15%), «Россия» — 1,3 млн пассажиров (+2%), «Победа» — более 965 тыс. пассажиров (+44%). «Уральскими авиалиниями» в сентябре 2019 воспользовались более 993 тыс. пассажиров (+2%).
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