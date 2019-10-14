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ЕВРАЗ КГОК подготовил площадку для строительства первичного карьера на Собственно-Качканарском месторождении

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. ЕВРАЗ КГОК расчистил территорию под строительство первичного карьера, отвала, рудоперегрузочных пунктов, железных и автомобильных дорог на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».



Сейчас на месторождении строится технологическая дорога шириной 32 м. и длиной 2,8 км для движения БелАЗов грузоподъемностью 240 т. Она соединит первичный карьер и рудоперегрузочные пункты. Подготовлено порядка 1,5 км полотна для укладки железнодорожных путей, ведущих от пункта погрузки руды № 1 до станции Северная. Строительство путей планируется начать уже в феврале 2020 года. В ближайшее время начнется реконструкция станции «Северная», где будут построены дополнительные съезды, шесть стрелочных переводов. Также начнется укладка полотна ко второму рудоперегрузочному пункту.



Также на месторождении ведутся работы по водоотведению — оборудованию водоотлива и водоотводных канав протяженностью около 1,5 км и глубиной до 5-7 м. В настоящее время пройдено уже 600 м. Всего будет оборудовано восемь водоотводных канав, две насосные станции и два отстойника карьерных вод.



В декабре планируется начать реконструкцию подстанции № 11 и строительство двух отдельных линий электропередач общей протяженностью 14 км. Для обеспечения качественного и бесперебойного энергоснабжения горной техники на первом участке СКМ на подстанции установят мощный трансформатор.



На реализацию первой очереди проекта ЕВРАЗ направит 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.



Ввод СКМ предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 и более кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 т.



«Мы планируем начать добычу руды с нового месторождения в начале 2021 года. В дальнейшем мы планируем реализацию второй очереди развития СКМ со строительством мощностей по дроблению руды непосредственно в карьере и транспортировке руды до фабрик магистральным конвейером», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

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