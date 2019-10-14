Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 20 коп.

14 октябрь 2019 (15:58)

УрБК, Москва, 14.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 14 коп. до 64,36 руб., евро — на 20 коп. до 70,93 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: