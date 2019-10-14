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На сертификатах качества на металлопродукцию ММК появился QR-код

УрБК, Магнитогорск, 14.10.2019. На сертификатах качества на металлопродукцию ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) появился QR-код, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Теперь клиенты могут, используя свой планшет или смартфон, убедиться в подлинности сертификата качества.



«Для этого необходимо отсканировать QR-код и получить на экран мобильного устройства электронную копию сертификата. Этот сервис предоставляется с июня 2019 года. Работа по внедрению QR-кодов на сертификатах проведена специалистами ООО «ММК-Информсервис» (организация Группы компаний Магнитогорского металлургического комбината) совместно с отделом контроля качества и приёмки продукции ММК», — говорится в сообщении.



Ранее проверка подлинности сертификата качества осуществлялась на сайте компании и требовала указания реквизитов сертификата. Новая разработка — часть масштабной программы цифровизации бизнес-процессов на ММК, призванной не только снизить производственные издержки, но и повысить удобство пользования сервисами компании для клиентов.



«Также на ММК разработан сервис по предоставлению данных об отгрузке в электронном виде. Клиенты могут оперативно получать информацию об отгрузке приобретенной металлопродукции для использования этих данных непосредственно в своих информационных системах, что позволяет ускорить операции по разгрузке вагонов, исключить человеческий фактор при обработке товаросопроводительных документов. Данная услуга предоставляется бесплатно, сервисом пользуются основные потребители металла ПАО «ММК», среди которых ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК», АО «Волжский трубный завод», — сообщили представители ММК.



Помимо оперативных онлайн-сервисов, ПАО «ММК» предоставляет юридически значимые документы, в том числе сертификаты качества и счета-фактуры, через систему электронного документооборота (ЭДО). Это позволяет вывести обмен документов между предприятиями-участниками системы на новый уровень и отказаться от бумажного документооборота.



В настоящий момент ведется работа по предоставлению электронных копий сертификатов качества на продукцию ПАО «ММК», подписанных электронно-цифровой подписью, всем клиентам компании.

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