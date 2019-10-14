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За неделю ФАС зафиксировала рост цен на бензин на АЗС Свердловской области
14 октябрь 2019 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 30 сентября по 6 октября ФАС зафиксировала повышение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) увеличилась на 5 коп., составив 41,94 руб. Цена АИ-95 выросла на 7 коп. до — 44,81 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,96 руб. — повышение цены составило 7 коп. Цена сжиженного углеводородного газа не изменилась — 19,29 руб. за литр.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) увеличилась на 5 коп., составив 41,94 руб. Цена АИ-95 выросла на 7 коп. до — 44,81 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,96 руб. — повышение цены составило 7 коп. Цена сжиженного углеводородного газа не изменилась — 19,29 руб. за литр.
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