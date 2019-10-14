Эксперты и горожане обсудили программу благоустройства Первоуральска

11 и 12 октября в Первоуральске состоялось обсуждение комплексной программы благоустройства и развития городской среды, инициатором которой является Группа ЧТПЗ. Эксперты и горожане высказали свое мнение об основных проблемах муниципалитета и путях их решения.В рамках мероприятия представители московского «Центра аналитики города» провели презентацию комплексной программы развития Первоуральска.«У жителей города сформировался запрос на развитие. Они хотят новых ощущений, новое качество среды, разнообразные сервисы. Те сервисы, за которыми они сегодня ездят в Екатеринбург. Все это разнообразие можно создать и в Первоуральске. Сейчас мы проанализировали достаточно большое количество слоев информации. Это и документы территориального планирования, и транспортную инфраструктуру. Мы посмотрели все узкие места. Даже проанализировали и сняли экологические показатели. Исследовали социально-экономические слои. Выявили основные плюсы, вызовы», — рассказала руководитель региональных проектов «Центра аналитики города» Анна Носова.11 октября состоялась форсайт-сессия, в которой приняли участие лидеры общественного мнения — бизнесмены, чиновники, представители архитектурного сообщества, общественных организаций, деятели культуры, журналисты.На первом этапе обсуждений программы благоустройства Первоуральска всех присутствующих экспертов разделили на четыре команды. Каждая из них должна была выписать на листе бумаги основные плюсы и минусы Первоуральска по следующим критериям: городская среда, удобство жизни, культурная политика, имидж города, инфраструктура для молодежи.Главным плюсом Первоуральска многие эксперты назвали наличие современного индустриального кластера во главе с градообразующим предприятием Группы ЧТПЗ — Первоуральским новотрубным заводом. Это дает городу серьезные конкурентные преимущества.В ходе обсуждения также были определены основные направления преобразований — социальная и транспортная инфраструктура, благоустройство, общественные пространства, бизнес-климат.На втором этапе обсуждений участникам мероприятия раздали карты Первоуральска. Они должны были обозначить на них объекты, которые, по их мнению, должны появиться в городе в ближайшем будущем. Речь идет о крупных инфраструктурных объектах, пешеходных переходах, зеленых зонах, велодорожках, кафе, светофорах, новых транспортных маршрутах и так далее.12 октября состоялась открытая дискуссия «Какими будут общественные пространства Первоуральска? Решать тебе», где жители города смогли высказать свои предложения и пожелания по преображению города. На мероприятие смог попасть любой горожанин и высказать свое мнение. Регистрация на мероприятие проводилась на сайте «Первоуральск преображение», который запущен специально для информирования всех заинтересованных жителей о ходе реализации программы.Модератор мероприятия Павел Сурков рассказал о пользе общественных слушаний программы благоустройства Первоуральска.«Самое главное — диалог между жителями и представителями различных социальных институтов. Это не образовательная сессия. Это разговор о том, чего сами жители хотят и что, по их мнению, должно измениться в Первоуральске. Лучше горожан никто не сможет об этом рассказать. Профессиональные архитекторы, городские планировщики могут лишь помочь — предложить ряд инструментов, которые позволяют менять город. Но где именно и что именно должно меняться, знают только сами жители», — отметил Павел Сурков.Управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов рассказал, что все высказанные мнения о развитии города будут обобщены и систематизированы. Наиболее востребованные и рациональные идеи будут включены в общий документ.«Совместно с «Центром аналитики города» мы несколько месяцев работаем над созданием Мастер-плана нашего любимого города. Было много споров, дискуссий, разных мнений. Мастер-план — это образ нашего будущего города, на основании которого будут подготовлены технические задания, проектная документация. По договоренности с правительством Свердловской области будет профинансирована реализация этих проектов. Сейчас нам важно услышать мнение людей с активной жизненной позицией. Как экспертов, так и рядовых горожан. Все мнения будут учтены», — рассказал Алексей Дронов.Напомним, Группа ЧТПЗ инициировала масштабный проект развития города, который реализуется на основе государственно-частного партнерства. В июне 2019 года компания, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и «Центр аналитики города» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации программы благоустройства и развития городских общественных пространств. Инвестиции Группы ЧТПЗ составили более 70 млн руб.