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Горняки шахты «Осинниковская» Распадской угольной компании добыли 1 млн тонн угля
14 октябрь 2019 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Бригада участка по добыче угля № 1 (начальник участка Владислав Красников, бригадир Сергей Гурьянов, механик Евгений Мацулевич) стала пятой бригадой Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа), добившейся миллионного показателя. 1 млн т угля был добыт из лавы 4-1-5-6, сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
Сохранить и увеличить эти показатели позволит модернизация производства, которая сегодня проводится на шахте «Осинниковская». Специально для шахты, с учетом ее горно-геологических условий, компания приобрела очистной механизированный комплекс Fazos.
«С производителем мы определили требуемый тип, размер, конфигурацию комплекса, чтобы машина оставалась современной еще несколько лет. Будем применять комплекс в привязке с комбайном Joy и комбайном маслостанции Kamat — мирового бренда в силовой гидравлике», — отметил директор шахты «Осинниковская» Игорь Кириллов.
Помимо покупки современного оборудования шахта модернизирует конвейерную ленту и продолжит внедрение IT-проектов: автоматизированного комплекса предсменного медосмотра, системы Abie — цифрового управления охраной труда и промышленной безопасностью.
В следующем году шахта «Осинниковская» планирует завершить работы в лаве 4-1-5-6 и в марте перейти на лаву 4-1-5-7, протяженностью два километра и с запасами угля порядка двух миллионов тонн.
Шахта «Осинниковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
Сохранить и увеличить эти показатели позволит модернизация производства, которая сегодня проводится на шахте «Осинниковская». Специально для шахты, с учетом ее горно-геологических условий, компания приобрела очистной механизированный комплекс Fazos.
«С производителем мы определили требуемый тип, размер, конфигурацию комплекса, чтобы машина оставалась современной еще несколько лет. Будем применять комплекс в привязке с комбайном Joy и комбайном маслостанции Kamat — мирового бренда в силовой гидравлике», — отметил директор шахты «Осинниковская» Игорь Кириллов.
Помимо покупки современного оборудования шахта модернизирует конвейерную ленту и продолжит внедрение IT-проектов: автоматизированного комплекса предсменного медосмотра, системы Abie — цифрового управления охраной труда и промышленной безопасностью.
В следующем году шахта «Осинниковская» планирует завершить работы в лаве 4-1-5-6 и в марте перейти на лаву 4-1-5-7, протяженностью два километра и с запасами угля порядка двух миллионов тонн.
Шахта «Осинниковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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