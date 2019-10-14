Новости дня

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3%

14 октябрь 2019 (14:05)

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 2,8% и составило 9 тыс. объектов. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Число продающихся пригородных объектов за последние четыре недели сократилось на 1,8% и составило 720 квартир.

По состоянию на 11 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 825 руб. за кв. м. За месяц показатель вырос на 0,3%.

Средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: