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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3%
14 октябрь 2019 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 2,8% и составило 9 тыс. объектов. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Число продающихся пригородных объектов за последние четыре недели сократилось на 1,8% и составило 720 квартир.
По состоянию на 11 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 825 руб. за кв. м. За месяц показатель вырос на 0,3%.
Средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.
Число продающихся пригородных объектов за последние четыре недели сократилось на 1,8% и составило 720 квартир.
По состоянию на 11 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 825 руб. за кв. м. За месяц показатель вырос на 0,3%.
Средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.
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