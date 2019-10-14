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Губернатор Свердловской области наградил почетной грамотой сотрудника Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил почетной грамотой начальника отдела кадров Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Неониллу Булатову, сообщает пресс-служба компании.



«Первую за почти 20-летнюю историю ООО «ФОРЭС» почетную грамоту губернатора Свердловской области вручили в пятницу, 11 октября, в Сухоложском подразделении компании. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в деятельность предприятия и в связи с юбилеем грамотой награждена начальник отдела кадров предприятия Неонилла Булатова», — говорится в сообщении.



«Все, кто знаком с реальным производством и работой большого коллектива, понимают, какое значение имеет кадровая служба. А Неонилла Анатолиевна за тринадцать лет организовала работу этой службы не только в нашем, но и в Асбестовском и Курьинском подразделениях. Высокое качество кадровой работы на предприятии не раз во время проверок отмечали представители государственных органов», — цитирует пресс-служба директора Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Александра Константинова.



В тот же день троим работникам Сухоложского подразделения компании присвоили звание «Ветеран «ФОРЭС», вручив специальные удостоверения и нагрудные значки. Обладателями знаков отличий стали начальник отдела материально-технического снабжения Лариса Юдакова, начальник лаборатории исследований Наталья Молодцова и начальник отдела технического контроля, председатель Совета трудового коллектива ООО «ФОРЭС» Жанна Русских.

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