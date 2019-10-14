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Губернатор Свердловской области наградил почетной грамотой сотрудника Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»
14 октябрь 2019 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил почетной грамотой начальника отдела кадров Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Неониллу Булатову, сообщает пресс-служба компании.
«Первую за почти 20-летнюю историю ООО «ФОРЭС» почетную грамоту губернатора Свердловской области вручили в пятницу, 11 октября, в Сухоложском подразделении компании. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в деятельность предприятия и в связи с юбилеем грамотой награждена начальник отдела кадров предприятия Неонилла Булатова», — говорится в сообщении.
«Все, кто знаком с реальным производством и работой большого коллектива, понимают, какое значение имеет кадровая служба. А Неонилла Анатолиевна за тринадцать лет организовала работу этой службы не только в нашем, но и в Асбестовском и Курьинском подразделениях. Высокое качество кадровой работы на предприятии не раз во время проверок отмечали представители государственных органов», — цитирует пресс-служба директора Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Александра Константинова.
В тот же день троим работникам Сухоложского подразделения компании присвоили звание «Ветеран «ФОРЭС», вручив специальные удостоверения и нагрудные значки. Обладателями знаков отличий стали начальник отдела материально-технического снабжения Лариса Юдакова, начальник лаборатории исследований Наталья Молодцова и начальник отдела технического контроля, председатель Совета трудового коллектива ООО «ФОРЭС» Жанна Русских.
«Первую за почти 20-летнюю историю ООО «ФОРЭС» почетную грамоту губернатора Свердловской области вручили в пятницу, 11 октября, в Сухоложском подразделении компании. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в деятельность предприятия и в связи с юбилеем грамотой награждена начальник отдела кадров предприятия Неонилла Булатова», — говорится в сообщении.
«Все, кто знаком с реальным производством и работой большого коллектива, понимают, какое значение имеет кадровая служба. А Неонилла Анатолиевна за тринадцать лет организовала работу этой службы не только в нашем, но и в Асбестовском и Курьинском подразделениях. Высокое качество кадровой работы на предприятии не раз во время проверок отмечали представители государственных органов», — цитирует пресс-служба директора Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Александра Константинова.
В тот же день троим работникам Сухоложского подразделения компании присвоили звание «Ветеран «ФОРЭС», вручив специальные удостоверения и нагрудные значки. Обладателями знаков отличий стали начальник отдела материально-технического снабжения Лариса Юдакова, начальник лаборатории исследований Наталья Молодцова и начальник отдела технического контроля, председатель Совета трудового коллектива ООО «ФОРЭС» Жанна Русских.
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