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В Верх-Исетском районе 54,17% участников опроса проголосовали за территорию Приборостроительного завода
14 октябрь 2019 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела предварительные итоги общегородского опроса по Верх-Исетскому району. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.
«По состоянию на 12 часов 14 октября 2019 года площадку на Горького, 17 поддержали 8 тыс. 538 жителей Верх-Исетского района, что составило 54,17% от общего количества участников. Территорию за Макаровским мостом выбрали 6 тыс. 774 человека, или 42,98%. По тем или иным причинам 450 опросных листов было признано недействительными. Это 2,85% от всего количества», — говорится в сообщении.
Учитывая предварительные данные по пяти районам (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский, Октябрьский и Верх-Исетский), итоги голосования выглядят следующим образом: 58,12% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 38,95% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев; 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.
«По состоянию на 12 часов 14 октября 2019 года площадку на Горького, 17 поддержали 8 тыс. 538 жителей Верх-Исетского района, что составило 54,17% от общего количества участников. Территорию за Макаровским мостом выбрали 6 тыс. 774 человека, или 42,98%. По тем или иным причинам 450 опросных листов было признано недействительными. Это 2,85% от всего количества», — говорится в сообщении.
Учитывая предварительные данные по пяти районам (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский, Октябрьский и Верх-Исетский), итоги голосования выглядят следующим образом: 58,12% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 38,95% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев; 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.
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