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В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно получить кредит до 300 тыс. руб., предоставив только паспорт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Зарплатные клиенты УБРиР могут оформить кредит без справки о доходах на сумму до 1,5 млн руб., а клиенты, у которых ранее был кредит в УБРИР, — до 1 млн руб. Срок кредитования составляет 3,5 или 7 лет. Минимальная ставка в банке составляет 9,5% годовых. При этом максимальная сумма кредита при предоставлении справки о доходах для всех клиентов составляет 3 млн руб.



Как отмечает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына, рынок кредитования стабильно растет: его стимулирует снижение процентных ставок по потребительским кредитам.



«Кредиты становятся все более востребованными у населения за счет тенденции к снижению процентных ставок. Наша ставка от 9,5% — ниже средней ставки по рынку. А то, что кредит можно оформить без лишней бюрократии и документов, делает его еще более привлекательным в глазах клиента», — добавила Любовь Торопицына.



Оформить можно в любом офисе УБРиР или онлайн. С подробными условиями по кредиту можно ознакомиться на сайте банка.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:25</span><br /><strong>В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно получить кредит до 300 тыс. руб., предоставив только паспорт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090569-v-ubrir-mozhno-poluchit-kredit-do-300-tys-rubley-bez-spravki-o-dohodah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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