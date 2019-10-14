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В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах

14 октябрь 2019 (12:25)

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно получить кредит до 300 тыс. руб., предоставив только паспорт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Зарплатные клиенты УБРиР могут оформить кредит без справки о доходах на сумму до 1,5 млн руб., а клиенты, у которых ранее был кредит в УБРИР, — до 1 млн руб. Срок кредитования составляет 3,5 или 7 лет. Минимальная ставка в банке составляет 9,5% годовых. При этом максимальная сумма кредита при предоставлении справки о доходах для всех клиентов составляет 3 млн руб.

Как отмечает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына, рынок кредитования стабильно растет: его стимулирует снижение процентных ставок по потребительским кредитам.

«Кредиты становятся все более востребованными у населения за счет тенденции к снижению процентных ставок. Наша ставка от 9,5% — ниже средней ставки по рынку. А то, что кредит можно оформить без лишней бюрократии и документов, делает его еще более привлекательным в глазах клиента», — добавила Любовь Торопицына.

Оформить можно в любом офисе УБРиР или онлайн. С подробными условиями по кредиту можно ознакомиться на сайте банка.

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