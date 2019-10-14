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Минздрав за 8 лет зафиксировал снижение смертности от алкоголя в РФ на 30%

Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.



«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тыс. населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тыс. населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — комментируют в ведомстве.



Также снизился и показатель смертности от внешних причин — по сравнению с 2010 годом на 35%.



«Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению», — подчеркнули в пресс-службе.

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