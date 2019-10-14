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У жительницы Екатеринбурга конфисковали автомобиль Mercedes-Benz из-за долга по налогам на сумму 280 тыс. рублей

14 октябрь 2019 (12:06)

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. У жительницы Екатеринбурга конфисковали один из автомобилей Mercedes-Benz CLS350 из-за долга по налогам на 280 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области.

Отмечается также, что женщине принадлежит два люксовых автомобиля: Mercedes S350 и Mercedes-Benz CLS350. Арестованное транспортное средство оставлено на хранение должнику без документов на право собственности. На данный момент более половины задолженности уже погашено.

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