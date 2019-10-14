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В Октябрьском районе 58,65% участников опроса проголосовали за территорию Приборостроительного завода
14 октябрь 2019 (10:37)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела предварительные итоги опроса по Октябрьскому району. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.
За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) проголосовало 5 тыс. 757 жителей района, или 58,65% от общего количества принявших участие в голосовании.
Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев поддержали 3 тыс. 799 человек, или 38,7%.
Горизбирком признал недействительными 260 опросных листов, или 2,65%.
Учитывая предварительные данные по четырем районам уральской столицы (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом: 59,17% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,9% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев; 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.
За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) проголосовало 5 тыс. 757 жителей района, или 58,65% от общего количества принявших участие в голосовании.
Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев поддержали 3 тыс. 799 человек, или 38,7%.
Горизбирком признал недействительными 260 опросных листов, или 2,65%.
Учитывая предварительные данные по четырем районам уральской столицы (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом: 59,17% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,9% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев; 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.
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