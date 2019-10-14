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В Свердловской области стоимость аренды трехкомнатной квартиры выросла на 27%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. В Свердловской области стоимость аренды трехкомнатной квартиры выросла на 27%, составив в среднем 31,5 тыс. руб. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование «Авито недвижимость».



Также в сегменте трехкомнатных квартир стоимость аренды выросла в Воронежской (на 22% до 27,5 тыс. руб.) и Томской (на 10% до более 27 тыс. руб.) областях. Дешевле всего трехкомнатную квартиру можно снять в Ростовской области (в среднем 17,3 тыс. руб.), дороже всего — в Новосибирской области (в среднем 36 тыс. руб.), отмечают эксперты «Авито недвижимость».



«В конце III квартала 2019 года средняя цена аренды самого востребованного варианта — однокомнатной квартиры — выросла в России на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 тыс. руб. Таким образом, стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года», — говорится в исследовании.



В сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры больше всего выросла в Иркутской области (на 13% до почти 12 тыс. руб.). При этом, по данным портала, дороже всего аренда однокомнатной квартиры, кроме Москвы (в среднем 36,7 тыс. руб., рост на 6,4%) и Санкт-Петербурга (в среднем 24,7 тыс. руб., рост на 11%), обойдется в Крыму (в среднем 17,5 тыс. руб., снижение цены более чем на 5%). Самые дешевые однокомнатные квартиры сдаются в Воронежской области и Башкирии (в среднем 8,5 тыс. руб.).



В исследовании уточняется, что наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры за год наблюдается в Иркутской области (почти на 26% до 16,5 тыс. руб.), Омской области (почти 13% до почти 16 тыс. руб.) и Челябинской области (почти 9% за год до почти 12 тыс. руб.). Двухкомнатную квартиру дешевле всего можно снять в Воронежской области — в среднем за 11 тыс. руб. в месяц. Дороже всего из регионов они в Московской области, в среднем чуть более 25 тыс. руб.

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