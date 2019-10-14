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«Уральские авиалинии» с начала года перевезли почти 7,5 млн пассажиров
14 октябрь 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. По итогам девяти месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 7 млн 402 тыс. 383 пассажира (+6% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 3 млн 696 тыс. 961 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 3 млн 705 тыс. 422 человека.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, всего за этот период выполнено 48 тыс. 405 рейсов (+2% к 2018 году), среди них ВВЛ — 24 тыс. 968, МВЛ — 23 437 рейсов. Пассажирооборот вырос на 7% и составил 17 888 506 тыс. пасс. км.
В сентябре 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 993 тыс. 504 пассажира, что выше показателя 2018 года на 2%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 511 тыс. 182 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 482 тыс. 322 человека. В сентябре «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 253 рейса, среди них 2 тыс. 889 — по МВЛ, 3 тыс. 364 — по ВВЛ. Пассажирооборот за сентябрь составил 2 395 871 тыс. пасс. км (+1% к показателю 2018 года).
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, всего за этот период выполнено 48 тыс. 405 рейсов (+2% к 2018 году), среди них ВВЛ — 24 тыс. 968, МВЛ — 23 437 рейсов. Пассажирооборот вырос на 7% и составил 17 888 506 тыс. пасс. км.
В сентябре 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 993 тыс. 504 пассажира, что выше показателя 2018 года на 2%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 511 тыс. 182 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 482 тыс. 322 человека. В сентябре «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 253 рейса, среди них 2 тыс. 889 — по МВЛ, 3 тыс. 364 — по ВВЛ. Пассажирооборот за сентябрь составил 2 395 871 тыс. пасс. км (+1% к показателю 2018 года).
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