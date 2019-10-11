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Представители федеральных министерств оценили надежность и безопасность Белоярской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Представители федеральных органов исполнительной власти убедились в безопасности и надежности Белоярской АЭС в ходе технического тура, который состоялся 10 октября 2019 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей атомной электростанции.



Представители Минэкономразвития и МИД России встретились с руководством Белоярской АЭС, ознакомились с технологией и безопасностью быстрых реакторов. Также участники техтура посетили реакторное отделение, блочный пункт управления и машзал энергоблока № 4 с инновационным реактором БН-800, а также Учебно-тренировочный центр.



«Я был уверен в надежности наших атомных электростанций. Сейчас, благодаря организованной Росатомом экскурсии (за что ему большая благодарность), смог воочию убедиться в надёжности и безопасности, в частности, реактора БН-800. Мы увидели как сам реактор, так и центр управления, очень понравился учебно-тренировочный комплекс, где нам была продемонстрирована работа инженеров АЭС в случае нештатной ситуации, что тоже оставило неизгладимое впечатление, так как все сотрудники работали слаженно и со знанием дела. Поэтому хотелось бы пожелать всем сотрудникам и руководству Белоярской АЭС продолжать работу в том же духе, свой накопленный опыт реализовывать в новых проектах, чтобы полёт научно-технической мысли никогда их не оставлял. Чтобы в очередной раз показать миру, что Россия является лидером в атомной промышленности», — поделился впечатлениями советник Генерального секретариата Министерства иностранных дел РФ Алексей Марков.

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