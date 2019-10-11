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Пенсия неработающих пенсионеров в РФ к 2022 году может превысить прожиточный минимум вдвое

УрБК, Москва, 11.10.2019. Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина.



«Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8 512 руб. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. руб. при прожиточном минимуме 9,9 тыс. руб., то есть почти в два раза превышает (прожиточный минимум пенсионера, — прим. ред.)», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.



Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров может составить 16,4 тыс. руб.

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