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Банк ВТБ планирует ввести комиссию за ведение счетов юрлиц в евро до конца года

11 октябрь 2019 (17:24)

УрБК, Москва, 11.10.2019. Банк ВТБ планирует до конца 2019 года ввести комиссию за ведение счетов юридических лиц в евро. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на первого заместителя президента-председателя правления кредитной организации Дмитрия Олюнина.

«По юридическим лицам мы постепенно будем вводить комиссии за ведение счетов в евро», — сказал он.

Ранее банк ВТБ прекратил прием вкладов в евро. При этом по уже открытым вкладам кредитная организация продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

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