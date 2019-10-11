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Банк ВТБ планирует ввести комиссию за ведение счетов юрлиц в евро до конца года

УрБК, Москва, 11.10.2019. Банк ВТБ планирует до конца 2019 года ввести комиссию за ведение счетов юридических лиц в евро. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на первого заместителя президента-председателя правления кредитной организации Дмитрия Олюнина.



«По юридическим лицам мы постепенно будем вводить комиссии за ведение счетов в евро», — сказал он.



Ранее банк ВТБ прекратил прием вкладов в евро. При этом по уже открытым вкладам кредитная организация продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:24</span><br /><strong>Банк ВТБ планирует ввести комиссию за ведение счетов юрлиц в евро до конца года</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.10.2019. Банк ВТБ планирует до конца 2019 года ввести комиссию за ведение счетов юридических лиц в евро. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на первого заместителя президента-председателя правления кредитной организации Дмитрия Олюнина.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090553-bank-vtb-planiruet-vvesti-komissiyu-za-vedenie-schetov-yurlic-v-evro-do-konca-goda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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