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В Свердловской области могут упростить получение патента для арендодателей жилья

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Власти Свердловской области намерены инициировать создание нового механизма, который поможет упростить процедуру патента для арендодателей жилья. Об этом шла речь на заседании правительственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета, которая прошла под руководством первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова.



«Основной темой заседания стал вопрос, как увеличить поступления налогов в областной и местный бюджеты за счет вовлечения в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи жилья. По информации министерства финансов Свердловской области, только в одном Екатеринбурге рынок аренды жилья оценивается в 12-16 млрд руб., что может принести в региональную казну порядка 2 млрд доходов. Сейчас бюджет Свердловской области по этой доходной статье получает 150 млн руб.», — сообщает региональный департамент информационной политики.



Как считает первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, вовлечения в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи жилых помещений в аренду — это одно из важных направлений по повышению доходного потенциала и снижения доли теневого рынка. Однако важно, насколько потенциальному налогоплательщику сегодня удобно декларировать свои доходы от этого вида деятельности.



«Процедура получения патента должна стать максимально простой, без дополнительной регистрации статуса «индивидуального предпринимателя». Стоимость патента на год — от 500 до 1,2 тыс. руб., многие, имея возможность легко получить патент, вышли бы из тени. Это не только помогло бы нам увеличить поступление доходов в казну, но и стимулировать рынок жилья в регионе. Предлагаю сформировать законодательную инициативу нашим представителям в Госдуме и просчитать экономический эффект от этого шага», — отметил Алексей Орлов.

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