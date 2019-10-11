Стратегия Екатеринбурга вписалась в планы Госдумы

Федеральные законодатели откликнулись на запросы крупных административных центров, которые активно мотивируют застройщиков на возведение нового жилья вместе с детсадами, школами и дорогами. Одними из первых о проблеме дисбаланса между объемом нового жилья и построенных школ в России заговорили власти Екатеринбурга. Однако попытавшись договориться с девелоперами и создав «тепловые карты» будущих объектов социнфраструктуры, городские власти столкнулись с выжидательной позицией участников рынка.Обсуждаемый проект генплана Екатеринбурга до 2035 года подразумевает высокую обеспеченность всех жилых районов объектами инфраструктуры. Одним из ключевых положений проекта является развитие жилой и социальной инфраструктуры Екатеринбурга. На конец 2018 года площадь жилфонда в Екатеринбурге достигла 38,76 млн кв. м., что в проекте генплана показано в структуре 57 планировочных районов.Улучшение жилищных условий горожан за счет строительства нового качественного жилфонда авторы проекта считают одним из ключевых направлений стратегии развития до 2035 года. Здесь же приводятся прогнозы по вводу жилой недвижимости на период до 2025 и до 2035 годов.«Развитие планировочной структуры рассматривается во взаимосвязи с планировочной организацией территорий городского округа, на основе сложившейся и проектируемой системы улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктур», — говорится в проекте документа.Как известно, до запуска общественного обсуждения проекта генплана в Екатеринбурге создали «тепловые карты». На них показаны действующие, строящиеся, проектируемые и перспективные объекты социальной инфраструктуры с датами ввода в эксплуатацию. Карты дефицита мест в школах уже размещены в свободном доступе, и жители могут приобретать жилье там, где школу уже строят, либо возведут в ближайшее время.Установление границ планировочных районов в границах Екатеринбурга в проекте генплана наряду с «тепловыми картами» дает еще более наглядную картину преобразований в сфере недвижимости и социальной инфраструктуры. «Планировочный район» определен самой крупной структурной единицей города, объединяющей разнородные функциональные территории для обеспечения в своих границах оптимальных условий труда, быта и отдыха населения.Развитие сети объектов образования в проекте приведено с учетом обеспечения местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Что касается школ, то предложения по созданию мест учитывают их перевод на односменный режим и увеличение проектной вместимости на 30% до 2025 года. К этому времени планируется увеличить на 9 тыс. 800 мест вместимость в дошкольных образовательных учреждениях и на 23 тыс. 823 места в общеобразовательных организациях за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов.Чтобы полностью обеспечить население Екатеринбурга местами в образовательных учреждениях (с учетом односменной работы школ, — прим. ред.) без увеличения вместимости объектов на 30%, а также обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в детсадах с 2025 по 2035 годы, проект генплана предлагает увеличение мощности сети образовательных организаций. Для детских садов — на 23 тыс. 530 мест, для школ — на 80 тыс. 730 мест за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов.В последнее время глава города Александр Высокинский неоднократно призывал застройщиков направить совместные усилия на строительство жилья вместе с объектами социальной инфраструктуры. «Тепловая карта» была создана в том числе для девелоперов, которые не всегда добросовестно рекламируют в Екатеринбурге жилье с детсадами и школами в шаговой доступности — квартиры строят, а объекты социнфраструктуры — нет.«Строить дома без очереди на строительство той или иной школы для того, чтобы лучше продавалось жилье, у них (застройщиков, — прим. ред.) больше не получится. Эта логика ушла у нас в прошлое», — заявлял глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Таким образом, Екатеринбург в числе первых российских городов внятно обозначил проблему рынка жилья, бурный рост которого стал угрожать доступности дошкольного и среднего образования, создавая на местах конфликты среди жителей.Неслучайно на днях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата Федерального Собрания готова инициировать законопроект, который обяжет строительные компании сдавать новостройки с уже готовой социальной инфраструктурой.«Сейчас мы сталкиваемся с тем, что жилье сдают, это бетонные коробки, а дальше ищите средства на поликлинику, школу и думайте, как этот вопрос решать, а тот, кто решение принимал, их уже нет», — заявил Володин в ходе правительственного часа с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.Предполагается, что закон начнет действовать через два года. По словам спикера Госдумы, это будет закон прямого действия, обязывающий девелоперов сдавать микрорайоны при комплексной застройке и учитывающий потребности территорий в новых поликлиниках, школах, детских садах, скверах и местах для отдыха с детьми.«Мы инициируем такой законопроект. Это поставит перед нашими регионами и муниципалитетами задачу, что с 2021 года у нас уже не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы», — подчеркнул Вячеслав Володин.Не факт, конечно, что такой закон будет принят. Во-первых, срок обозначен туманный, во-вторых, сопротивление части девелоперов на местах позволяет предполагать, что строительные лобби будет как минимум тянуть время с соответствующей инициативой.Тем не менее указанные Вячеславом Володиным зоны городского пространства уже проработаны в плане стратегического развития Екатеринбурга. В проекте генплана запланированы к постройке объекты образования (детсады и школы), спорта (ФОКи, спортзалы, бассейны, корты), здравоохранения (поликлиники, больницы) и культуры (например, библиотеки), они приведены в отдельных таблицах с указанием конкретных планировочных зон и сроков ввода до 2025 и 2035 годов.Перечислять их подробно нет необходимости: документ размещен в свободном доступе на сайте администрации Екатеринбурга, а информационные площадки с параметрами генплана сейчас размещены во всех районных администрациях и доступны для свободного доступа и обсуждения жителями города.Таким образом, совпадение целей и задач федеральных и муниципальных властей дает определенные надежды. Во-первых, предложенная администрацией Екатеринбурга схема «жилье + социнфраструктура» отвечает интересам жителей. Во-вторых, обозначенные в Госдуме принципы застройки и анонсированный законопроект позволяют хотя бы надеяться на федеральную поддержку комплексного развития территорий в регионах. Стечение этих факторов может кардинально преобразовать жилую застройку в Екатеринбурге с учетом потребностей населения. Ну а властям поможет закрыть дефицит мест в школах и детсадах, что и декларирует подготовленный генплан.