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Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 56 коп.
11 октябрь 2019 (16:46)
УрБК, Москва, 11.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 52 коп. до 64,22 руб., евро — на 56 коп. до 70,73 руб.
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