Новости дня

В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

УрБК, Москва, 11.10.2019. В России ряд социальных объектов, включая учреждения дошкольного образования, детские лагеря, детские дома, интернаты, а также дома престарелых и инвалидов, перевели в новую, ранее не существующую категорию «чрезвычайно высокого риска» пожарной опасности. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.



«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год; для категории высокого риска — один раз в 2 года, для категории значительного риска — один раз в 3 года, для категории среднего риска — не чаще, чем один раз в 5 лет, для категории умеренного риска — не чаще, чем один раз в 6 лет», — говорится в документе.



В соответствии с постановлением к объектам чрезвычайно высокого риска отнесли учреждения для лиц с ограниченными возможностями и детей, в которых одновременно находятся более 10 человек.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:25</span><br /><strong>В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.10.2019. В России ряд социальных объектов, включая учреждения дошкольного образования, детские лагеря, детские дома, интернаты, а также дома престарелых и инвалидов, перевели в новую, ранее не существующую категорию «чрезвычайно высокого риска» пожарной опасности. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090547-v-rossii-poyavilas-kategoriya-chrezvychayno-vysokogo-riska-pozharnoy-opasnosti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: