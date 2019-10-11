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В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
11 октябрь 2019 (16:25)
УрБК, Москва, 11.10.2019. В России ряд социальных объектов, включая учреждения дошкольного образования, детские лагеря, детские дома, интернаты, а также дома престарелых и инвалидов, перевели в новую, ранее не существующую категорию «чрезвычайно высокого риска» пожарной опасности. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год; для категории высокого риска — один раз в 2 года, для категории значительного риска — один раз в 3 года, для категории среднего риска — не чаще, чем один раз в 5 лет, для категории умеренного риска — не чаще, чем один раз в 6 лет», — говорится в документе.
В соответствии с постановлением к объектам чрезвычайно высокого риска отнесли учреждения для лиц с ограниченными возможностями и детей, в которых одновременно находятся более 10 человек.
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год; для категории высокого риска — один раз в 2 года, для категории значительного риска — один раз в 3 года, для категории среднего риска — не чаще, чем один раз в 5 лет, для категории умеренного риска — не чаще, чем один раз в 6 лет», — говорится в документе.
В соответствии с постановлением к объектам чрезвычайно высокого риска отнесли учреждения для лиц с ограниченными возможностями и детей, в которых одновременно находятся более 10 человек.
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