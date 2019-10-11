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Минпромторг ожидает сохранения или небольшого роста производства автомобилей в РФ в 2019 году
11 октябрь 2019 (15:49)
УрБК, Москва, 11.10.2019. Минпромторг ожидает сохранения объема производства автомобилей в России на уровне 2018 года или незначительного роста в 2019 году, сообщает «ТАСС» со ссылкой на слова главы министерства Дениса Мантурова.
«Мы рассчитываем, что производство должно либо сохраниться на уровне прошлого года, либо даже будет определенный плюс», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Денис Мантуров отметил, что в 2019 году министерство отмечает тенденцию к снижению производства автомобилей, и рост может быть достигнут благодаря экспорту.
«Мы рассчитываем, что с учетом роста экспорта — это и автокомпоненты, и готовые автомобили — мы немножко подрастем. У нас экспорт показывает хороший результат — больше 20% за первое полугодие», — добавил Денис Мантуров.
В сентябре глава министерства говорил, что производство легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2019 года выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составило 784 тыс.
Напомним, ранее Росстат сообщал, что производство легковых автомобилей в России по итогам 2018 года выросло на 15,3% по сравнению с показателем за 2017 год, до 1,6 млн. Производство грузовых автомобилей в РФ за 2018 год снизилось на 3,5% в годовом выражении — до 157 тыс. Выпуск автобусов вырос на 17,5% и составил 31,1 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта — на 17%, до 360 тыс.
«Мы рассчитываем, что производство должно либо сохраниться на уровне прошлого года, либо даже будет определенный плюс», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Денис Мантуров отметил, что в 2019 году министерство отмечает тенденцию к снижению производства автомобилей, и рост может быть достигнут благодаря экспорту.
«Мы рассчитываем, что с учетом роста экспорта — это и автокомпоненты, и готовые автомобили — мы немножко подрастем. У нас экспорт показывает хороший результат — больше 20% за первое полугодие», — добавил Денис Мантуров.
В сентябре глава министерства говорил, что производство легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2019 года выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составило 784 тыс.
Напомним, ранее Росстат сообщал, что производство легковых автомобилей в России по итогам 2018 года выросло на 15,3% по сравнению с показателем за 2017 год, до 1,6 млн. Производство грузовых автомобилей в РФ за 2018 год снизилось на 3,5% в годовом выражении — до 157 тыс. Выпуск автобусов вырос на 17,5% и составил 31,1 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта — на 17%, до 360 тыс.
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