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В Екатеринбурге коллектроское агентство НАО «ПКБ» оштрафовали за требование погасить долги у тезки должника
11 октябрь 2019 (13:31)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Коллекторское агентство НАО «ПКБ» заплатит штраф 50 тыс. руб. за требование погасить задолженность по кредитам жительницу Екатеринбурга, которая должницей не являлась. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Екатеринбурженка вышла замуж, поменяла фамилию, после этого на ее номер телефона стали поступать звонки с разных номеров телефонов от лиц, действующих в интересах НАО «ПКБ», с требованием погасить задолженности по кредитам в трех банках. Кредитов женщина не брала, задолженности не имеет», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что должником является ее полная тезка, которая проживает в Ярославской области. Женщина направила заявление в НАО «ПКБ» об отказе от взаимодействия, но телефонные звонки продолжили поступать.
По данному факту УФССП России по Свердловской области провело внеплановую документарную проверку и привлекло организацию к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.
«Екатеринбурженка вышла замуж, поменяла фамилию, после этого на ее номер телефона стали поступать звонки с разных номеров телефонов от лиц, действующих в интересах НАО «ПКБ», с требованием погасить задолженности по кредитам в трех банках. Кредитов женщина не брала, задолженности не имеет», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что должником является ее полная тезка, которая проживает в Ярославской области. Женщина направила заявление в НАО «ПКБ» об отказе от взаимодействия, но телефонные звонки продолжили поступать.
По данному факту УФССП России по Свердловской области провело внеплановую документарную проверку и привлекло организацию к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.
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