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В Екатеринбурге коллектроское агентство НАО «ПКБ» оштрафовали за требование погасить долги у тезки должника

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Коллекторское агентство НАО «ПКБ» заплатит штраф 50 тыс. руб. за требование погасить задолженность по кредитам жительницу Екатеринбурга, которая должницей не являлась. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Екатеринбурженка вышла замуж, поменяла фамилию, после этого на ее номер телефона стали поступать звонки с разных номеров телефонов от лиц, действующих в интересах НАО «ПКБ», с требованием погасить задолженности по кредитам в трех банках. Кредитов женщина не брала, задолженности не имеет», — говорится в сообщении.



Выяснилось, что должником является ее полная тезка, которая проживает в Ярославской области. Женщина направила заявление в НАО «ПКБ» об отказе от взаимодействия, но телефонные звонки продолжили поступать.



По данному факту УФССП России по Свердловской области провело внеплановую документарную проверку и привлекло организацию к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

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