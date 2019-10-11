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В I полугодии 2019 года в Свердловской области выдача микрозаймов снизилась на 45,9%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В I полугодии 2019 года в Свердловской области снизилось общее количество выданных микрозаймов: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение составило 45,9%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.



При этом на фоне сокращения объемов кредитования населения растет портфель займов, предоставленных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Кроме того, за счет займов малому бизнесу совокупный объем средств, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), превысил 925 млн руб., что на 19% больше, чем в I полугодии 2018 года.



За полгода в области было заключено 30,4 тыс. договоров микрозайма, из них предприниматели заключили 338 договоров (плюс 70% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 606,4 млн руб. Таким образом, средний размер микрозайма для бизнеса приблизился к 1,8 млн руб. На физические лица приходится 30,1 тыс. договоров (минус 2% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 319,5 млн руб. В среднем размер потребительского микрозайма в Свердловской области составляет 10 тыс. руб.



Отмечается также, что с начала года число игроков на свердловском рынке микрофинансирования уменьшилось: с уходом двух компаний в регионе продолжает работать 33 МФО. Полностью прекращена практика выдачи микрозаймов через интернет. Для сравнения: за I полугодие 2018 года онлайн было заключено 25,3 тыс. договоров на сумму 213,5 млн руб.



«Мы видим влияние введения новых норм на микрофинансовом рынке Свердловской области. Это снижение ежедневной процентной ставки по займам «до зарплаты» до уровня 1,5% в день, введенное с января, и до 1% в день — с июля. С 1 октября 2019 года начало действовать другое важно изменение: МФО не могут предоставлять потребительские займы под залог жилья, даже если оно не является единственным. Эта норма не затрагивает МФО с государственным участием, которые выдают займы представителям малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, на предпринимательские цели. При этом у МФО останется право предоставлять гражданам займы под залог нежилой недвижимости», — отмечает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.



Также с 1 октября при выдаче необеспеченного потребительского кредита на сумму более 10 тыс. руб. банки и микрофинансовые организации начали рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН). Он определяется как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу за последний год. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем выше ставка по кредиту и тем больше капитала требуется банку для выполнения обязательных нормативов достаточности капитала. При этом организации сами решают, одобрять ли заем или кредит клиенту с высоким уровнем ПДН. Расчет предельной долговой нагрузки позволит банкам и МФО лучше оценивать возможность заемщика выплачивать новые кредиты или займы, а людей убережет от долговой ямы.

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